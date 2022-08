Nieuwe ploeg voor dames opgericht onder de vleugels van Basket Midwest Tielt: “Er zijn nog enkele plaatsjes vrij”

“We merkten bij Midwest dat er interesse was van mama’s om zelf te basketten”, vertelt Isabelle Dewaele. Zij geeft training bij de U10 en is bestuurslid én speelster bij de kersverse damesploeg. “We hebben al wat oefentrainingen achter de rug en nu al zijn we met een tiental leden, zonder dat we veel promotie maakten. Sommige speelsters speelden vroeger basket, voor anderen is het de eerste keer, maar met het enthousiasme zit het alvast goed. We hopen aan een twintigtal leden te komen, want per slot van rekening hebben sommige moeders dikwijls een drukke agenda, waardoor wellicht niet iedereen elke week naar de training zal kunnen komen.”