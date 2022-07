Nieuwe parkeerregeling in Kortrijkstraat

Vanaf maandag 25 juli wijzigt de parkeersituatie in de Kortrijkstraat. Er wordt opnieuw betalend parkeren ingevoerd in het gedeelte van de Kortrijkstraat tussen de Sint-Michielstraat en de Oude Stationstraat. Het stuk tussen de Oude Stationstraat en de Ieperstraat blijft blauwe zone, met een maximale parkeerduur van 30 minuten. Het gebruik van de parkeerschijf is er verplicht tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 18 uur, uitgezonderd op zon- en wettelijke feestdagen en 11 juli. Diezelfde regelgeving geldt eveneens in het gedeelte van de Ieperstraat tussen de Kortrijkstraat en de Krommewalstraat.