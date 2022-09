Nieuwe OKAN-werking uit de startblokken in Tielt

Tielt Zanglust brengt groots opgezette musical naar O.L.V-kerk: “Publiek kan rekenen op een totaalbele­ve­nis”

De plankenkoorts stijgt bij Koninklijk Koor en Orkest Zanglust. De vereniging brengt op 14, 15 en 16 oktober een groots opgezette musical in de O.L.V.-kerk. Niet alleen de locatie is bijzonder, opmerkelijk is ook dat de tekst van de hand is van Geert Vermeersch, die in 2012 in een diepe depressie zat en naar Compostella trok. Nu al zijn ruim 400 kaarten de deur uit.

8 september