Nieuwe expo rond 130ste verjaardag van generaal Maczek komt naar Huis Mulle: “De mens achter de militair tonen”

Opmerkelijk is dat expo niet focust op de grote militaire verdiensten van generaal Maczek, maar eerder op de mens achter de militair. Niet toevallig toont het campagnebeeld van de expo een foto van een oudere man met een zachte uitstraling. “Hij was zoveel meer dan een generaal”, aldus cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt. “Hij was niet alleen bijzonder geliefd bij zijn manschappen, hij was ook een familieman die steeds op zoek was naar het beste voor zijn gezin. Ook die kant van Maczek wordt getoond.” De expo, die samengesteld werd door Polenkenner en gewezen stadssecretaris Dirk Verbeke, is gratis toegankelijk tussen 2 april en 8 mei, telkens op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.

Maczek als oude barkeeper in Schotland

In de marge van de expo wordt op donderdag 7 april om 20 uur ook de Poolse documentairefilm ‘Maczek Onoverwinnelijk’ vertoond in het Gildhof. De film toont Maczek als een oude barkeeper in een Schotse bar, die zijn levensverhaal doet aan een van z’n voormalige soldaten. Wie echt alles over Maczek wil weten, kan op donderdag 21 april om 19 uur ook deelnemen aan een begeleid bezoek aan de expo met Dirk Verbeke. Beide activiteiten zijn gratis, maar inschrijven is nodig via 051/42.81.11 of stadspunt@tielt.be.