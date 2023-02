Nieuwe concessiehouder gezocht voor cafetaria De Ponte: “De sportclubs kunnen gerust zijn. Ik blijf op post tot er overnemers zijn”

“Eigenlijk werk ik al vijftien jaar non-stop. Weekends, feestdagen, alles. Ik word eind dit jaar veertig en ik vind dat de tijd gekomen is voor iets nieuws”, motiveert Stijn z’n beslissing. “Wat het precies zal worden laat ik in het midden, maar ik wil graag wat meer vrije tijd. Nu gaat 95 procent van m’n tijd naar het werk. Mijn dochter van zes kent me als werkende papa en ik wil dat ze me op een andere manier leert kennen. En twee jaar geleden heb ik iemand leren kennen die net als ik een vorige relatie achter de rug heeft en twee kinderen heeft. Ook daarom wil ik graag eens een normale job doen. Maar eerst ga ik wachten op een overnemer en dan alles wat op me af laten komen.”

Ik ga de sportclubs niet in de steek laten. We hebben hier samen iets moois opgebouwd in de voorbije jaren. De cafetaria leeg zien? Dat krijg ik echt niet over mijn hart.”

Na zijn opleiding houtbewerking werkte Stijn voor verschillende meubelzaken, waarna hij een eigen taxibedrijf begon. Zes jaar geleden nam hij het cafetaria van het Tieltse zwembad over en zo kreeg hij de smaak van de horeca te pakken. Twee jaar later ruilde hij ‘t Dolfijntje in voor Zaal 7, zoals het cafetaria van De Ponte heet. “Zowel in ‘t Dolfijntje als hier in Zaal 7 heb ik altijd heel graag gewerkt. Nog altijd sta ik hier met veel plezier achter de toog. En dat blijf ik ook doen tot er een nieuwe overnemer is. Ik wil de sportclubs echt niet in de steek laten. We hebben hier samen iets moois opgebouwd in de voorbije jaren. Iedereen kent elkaar en Zaal 7 is zo’n beetje de lijm tussen dat alles. De cafetaria leeg zien? Dat krijg ik echt niet over mijn hart.”