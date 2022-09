Nieuw seizoen Apero con Fuoco opent met dubbel klarinetorkest

Claribel, het klarinetkoor van het Conservatorium aan Zee o.l.v. Henk Soenen slaat voor dit concert de klanken in elkaar met Claristique, het klarinetkoor van de stedelijke academie voor muziek en woord Tielt o.l.v. David Van Maele. Daarmee wordt niet alleen het jubileum van Apero Con Fuoco in de verf gezet, maar ook de 100ste verjaardag van de Tieltse academie. De werken bestaan uit composities van Willy Soenen, ere-directeur, aangevuld met werk van Luc Bataillie en Bart Snauwaert. Heel wat solisten komen aan bod, begeleid door het klarinet-orkest. Kaarten kosten 12 euro (5 euro voor leerlingen van de academie) en zijn te reserveren via deze link, via 051/428260 of samw@tielt.be.