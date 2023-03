Nieuw netwerkevent voor Tieltse ondernemers met Bart Verhaeghe als gastspreker

Het is de tweede keer dat er een netwerkevent georganiseerd wordt door het stadsbestuur, na een eerder bedrijfsbezoek in 2017. Al wordt het nu een pak grootser aangepakt. “Bij deze editie ligt de focus op netwerken”, zegt schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V). “Bedrijfsleiders zullen ervaringen kunnen delen en inzichten uitwisselen, terwijl ze zullen kunnen genieten van een ongetwijfeld inspirerende voordracht van Bart Verhaeghe. Verder gaan we ook enkele lokale ondernemers die het voorbije jaar bekroond werden of de lokale of nationale pers haalden belonen met een beeldhouwwerkje van een Tieltse kunstenares.” Wie Tieltse ondernemers kent die in het voorbije jaar bekroond werden of de pers haalden, kan dat nog tot 14 april laten weten via economie@tielt.be.