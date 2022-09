Nieuw hoofdstuk begint voor De Keet dankzij Jeff en Robin: “Tussen pot en pint aan de praat geraakt”

Zowel Robin als Jeff zijn vertrouwde gezichten in De Keet. Robin stond er al achter de toog in februari 2020, toen nog samen met goede vriend Sies Baert. Anderhalve maand later sloeg corona echter toe, waardoor het kleine cafeetje zonder terras toch wat klappen kreeg. Sies runt ondertussen een eigen frituur in de Beernegemstraat, maar Robin is altijd het gezicht van De Keet gebleven. En hij krijgt nu versterking van Jeff De Weerdt. De jonge Tieltenaar is een telg van de gelijknamige supermarktfamilie en studeert handelswetenschappen in Gent. Hij draait al jaren bijna wekelijks plaatjes in De Keet. “Samen nemen we officieel het café over en dit weekend maken we een doorstart”, zegt hij. “Robin had de kans om het café officieel over te nemen van de vorige uitbater en daarvoor zocht hij een collega”, zegt hij. “Lang heb ik daar niet over moeten nadenken. Per slot van rekening ken ik het café door en door.”