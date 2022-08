Nieuw dagverzorgingscentrum ‘De Living’ officieel geopend

Het dagverzorgingscentrum was tot 2016 gevestigd in Beukenhove, waarna het verhuisde naar een pand in de Voldersstraat. Toen dat gebouw verkocht werd, kregen de senioren tijdelijk onderdak op de benedenverdieping van het administratief centrum van het OCMW, in afwachting van een nieuwbouw. Die nieuwbouw is klaar en het resultaat mag gezien worden. “Dit is een grote stap voorwaarts met het oog op de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt”, aldus zorgschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Tussen de pensioengerechtigde leeftijd van zestig jaar en de oudste inwoners van Tielt zit een periode van 44 jaar. Dat betekent dat de zorgnoden bijzonder uiteenlopend zijn. Veel mensen hebben geen nood aan specifieke zorg, maar kampen met eenzaamheid. Ook zij zijn hier meer dan welkom, net als mensen die even ontlast willen worden van de zorgen voor een partner, om even op adem te komen.”

Huiselijke sfeer

Het nieuwe dvc vormt ook een brug richting het woonzorgcentrum. “Voorbereid zijn op de toekomst, een huiselijke sfeer bieden en de mensen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving laten wonen. Daar draait het om. De nood is hoog”, aldus de schepen. Dat is ook te merken aan de interesse voor de splinternieuwe assistentieflats op de bovenverdiepingen, die naar analogie met het vroegere ‘Huyze Kenhoft’ 'Huyze Darras’ gedoopt werden. Nu al staan 125 mensen op de actieve wachtlijst. In het nieuwe dvc ‘De Living’ wordt de capaciteit echter opgetrokken van twintig naar veertig personen, waardoor er nu nog veel marge is voor nieuwe gezichten. Iedereen is welkom en gasten kunnen meteen één of meerdere dagen per week langskomen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via 051/40.62.76.