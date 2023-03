Nieuw appartementencomplex op komst op hoek van Kortrijkstraat en Ontvangerstraat

Het gaat om een project van bouwbedrijf Plan & Bouw uit Anzegem. Het ‘Leersnijderspark’ bestaat uit twee aparte blokken, ingebed in een groene omgeving. Residentie Ter Linde, met een handelsruimte van 438m² op het het gelijkvloers, komt op de hoek van de Kortrijkstraat, terwijl residentie Ter Olm langs de Ontvangerstraat ligt. Aansluitend op de bestaande openbare parking die te bereiken is via de Sint-Michielstraat komt een inrit voor de ondergrondse parking. In april starten de sloopwerken van de huidige gebouwen en wellicht na het bouwverlof beginnen dan de eigenlijke werken. De verkoop is deze week opgestart.

Plan & Bouw is al sinds 2018 bezig met het project. “Alle vergunningen zijn intussen rond en we zijn erg trots dat we nu uit de startblokken kunnen schieten met het Leersnijderspark”, zegt bestuurder Griet Defeyter. “En in combinatie met de nieuwe ontwikkelingen op de collegesite geloven we dat beide projecten elkaar kunnen versterken. De naam verwijst trouwens naar de familie De Leersnijder, de vorige eigenaars van de site. Naar verluidt was er ooit een textielfabriek gevestigd, al hebben de gebouwen ondertussen hun beste tijd gehad.”

Volledig scherm De achterkant van het complex © Plan & Bouw

Inclusief terrasje voor mogelijke horeca

Nog volgens Defeyter kreeg het project niets dan positieve reacties. “Soms is het anders, maar in Tielt merken we dat het vooruitzicht van vernieuwing duidelijk geapprecieerd wordt, zeker ook door de handelaars. Voor het handelspand op het gelijkvloers zijn de mogelijkheden overigens heel groot. Zo kan het eventueel opgedeeld worden in twee kleinere winkelruimtes, al hebben we ook plaats voorzien voor een terrasje, dus ook een horecazaak is perfect mogelijk.”

De prijzen van de appartementen variëren tussen de 251.315 euro en de 449.700 euro. Meer info op planenbouw.be of op de Facebookpagina van Het Leersnijderspark.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.