Nieuw apenparcours voor leerlingen De Vlinder dankzij oudervereniging

Aalter/Knesselare Avondmarkt wordt volksfeest in Aalter en Knesselare: gratis muziek, foodtrucks en modeshow op programma

Aalter en Knesselare zetten komend weekend de zomer in, met een tweedaags volksfeest. Op vrijdagavond is er ‘Aalter Feest!’, het nieuwe concept van de avondmarkt in Aalter. Een dag later kan je naar de avondmarkt in Knesselare. “Nu het na corona weer mag, wordt het grootser dan ooit”, klinkt het.

20 juni