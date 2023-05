NET OPEN. Dominique en Lore openen wijnrestaurant Osar in Tielt: “Het felgekleurde plafond en het gouden logo zullen meteen in het oog springen”

Alexander (40) vraagt rechter dwangsom voor sloop onbewoon­baar verklaarde woning terug te draaien: “Dit is onredelijk, zo ga je niet om met mensen”

Meulebekenaar Alexander Ghekiere (40) moet per dag vertraging dat zijn woning niet is afgebroken 100 euro betalen. Volgens de wooninspectie is de woning in te slechte staat. Ondertussen staat de teller al op 21.000 euro, maar volledig afbreken gaat niet. “Tegen dat ik klaar zal zijn, zal ik 31.000 euro aan dwangsommen moeten betalen”, zucht Alexander, die de rechter nu vraagt de dwangsom terug te draaien. Waarom het zolang duurt, legt hij aan ons uit.