Nest van Aziatische hoornaar in Tielt-centrum verdelgd: parking opnieuw volledig open

Franz en Maria vieren briljanten huwelijks­ju­bi­le­um

Het voorbije weekend mochten Franz Bollaert (91) en Maria Vandepopuliere (88) vieren dat ze 65 jaar getrouwd zijn. Burgemeester Koenraad Degroote en zijn schepencollege zette het briljanten koppel daarom in de bloemetjes. Franz en Maria wonen sinds hun trouw in de ouderlijke hoeve in de Marialoopsestenweg waar Franz is geboren, dicht bij de Poelbergmolen. Het koppel heeft drie kinderen, negen kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Franz kweekt nog steeds schapen, samen met zijn zoon Eric.