Neos brengt muziek met gerecycleerde instrumenten naar Shamrock

Roeselare/Pittem ‘Levende boeken’ geven inkijk in mentale problemen

Last van Blue Monday-symptomen? Kliniek Sint-Jozef Pittem en het Roeselaarse kenniscentrul ARhus bezorgen je een dosis energie via het ontmoetingsevenement ‘De Levende Bibliotheek, een open boek over het leven’ waar mensen die ervaring hebben met psychische problemen het gesprek aangaan.

11 januari