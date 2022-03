Negende en laatste keer Project Y in Tielt

Project Y is al sinds 2013 een vaste waarde. Met onder meer een ‘wheel of fortune’, live muzikanten, een photowall en een klank-en lichtshow lokte de fuif bij de laatste edities telkens om en bij de tweeduizend bezoekers naar de Europahal, waarmee het een van de grootste fuiven van het jaar was in Tielt. “Na twee jaar afwezigheid willen we eindigen in schoonheid”, zegt Simon Popelier van de vzw Steunvereniging KSA. “Een best of van de voorbije edities is daarbij het uitgangspunt. Zo nodigen we opnieuw Netsky-drummer Michael Schack uit. DJ Drezz featuring DJ Nina Black (MNM, TOPradio, Q-music), DJ Remix en DJ Ampère vervolledigen de line-up. Ook onze silent disco is opnieuw in het JOC aanwezig. In 2019 was dat een instant hit die nu uiteraard niet mocht ontbreken.”