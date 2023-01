Natuurpunt zoekt helpende handen voor beheer Walbos

Roeselare/Pittem Projectont­wik­ke­laar POC Real Estate verruilt Pittem voor Roeselare

POC Partners, ontwikkelaar van exclusief vastgoed aan de Belgische en Poolse kust, verruilde Pittem voor Roeselare waar ze een nieuw kantoor openden in R. Plaza aan de Koestraat. “Zowel naar klanten als naar nieuwe medewerkers willen we meteen de juiste toon zetten”, duidt CEO Elisabeth Van Damme de verhuis. “Het was een uitgelezen kans om ons meer bereikbaar in de markt te zetten. In het landschapskantoor vinden collega’s elkaar nog vlotter en hebben ze meer ruimte om zichzelf ten volle te ontplooien, en dat draagt dan weer bij aan ons groeiverhaal. Daarnaast pakt de projectontwikkelaar, op vandaag goed voor 25 medewerkers, ook uit met een nieuw logo. Volgens CEO Elisabeth Van Damme zijn beide nog maar de aanzet voor de ambitieuze toekomstplannen van PCO Partners. “De ambitie in ons verhaal is duidelijk: we willen groeien in onze nichemarkt. Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het versterken van het team en van onze grondpositie aan de Belgische kust. Die lijn trekken we de komende jaren resoluut door.”

9 januari