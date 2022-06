Natuurpunt zoekt helpende handen met wandeling door Walbos

Tielt Dronkenman met wapen verschanst zich in apparte­ment in Tielt: “Hij is al geregeld opgepakt, maar keert telkens terug”

Na een politieactie die ongeveer een uur duurde, is zaterdagnamiddag in Tielt-centrum een 43-jarige man opgepakt. De Syriër had zich met een wapen in zijn appartement verschanst. De buurtbewoners kennen de kerel intussen. “Hij veroorzaakt geregeld overlast. Benieuwd wat er deze keer met hem zal gebeuren.”

29 mei