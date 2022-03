Natuurpunt verkoopt nestkastjes op Tieltse Boerenmarkt

Ardooie/Oostrozebeke/Bavikhove Ondernemer ziet al tweede bedrijf in drie jaar verwoest door vlammen, 12 werknemers technisch werkloos na brand bij Grimex

“Ik probeerde nog te blussen, maar er was geen houden meer aan.” Een uitslaande brand heeft donderdag zware schade aangericht in groentenverwerkend bedrijf Grimex in de Pittemsestraat in Ardooie. Bij de brand kwam asbest vrij, maar zonder gevaar voor de omgeving. Bij zaakvoerder Pascal Braecke (48) uit Oostrozebeke roept de brand nare herinneringen op aan het inferno dat zijn ander bedrijf drie jaar geleden in de as legde.

10 maart