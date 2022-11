Natuurpunt teleurgesteld dat plantproject in Schuiferskapelle afgeblazen werd

Nochtans was het project wel goedgekeurd door het Tieltse schepencollege. Over een lengte van 250 meter zou aan beide kanten van de trage weg tussen de Veldstraat en de Hullestraat een gemengde haag komen. “De stad was overtuigd van de meerwaarde voor de ecologie, het plantgoed was besteld en alle partners waren er klaar voor”, zegt Eva Waeyaert van De Torenvalk. “Maar drie dagen voor de Dag van de Natuur hoorden we echter van de stad dat het project afgelast werd, zonder duidelijke uitleg. Wij willen in 2023 graag terug samenwerken met de stad, maar op voorwaarde dat het project goed voorbereid kan doorgaan.”

Lesje geleerd

Schepen Klaas Carrette (CD&V), zelf een Kapellenaar, geeft toe dat het project fout liep. “We hadden ons gebaseerd op de Atlas der Buurtwegen, maar in de realiteit bleek net iets anders dan op de kaart. We voerden een plaatsbezoek uit, maar de eigenaars van de aanpalende landbouwpercelen waren geen voorstander van die haag. Er ontstond een discussie over de ligging van de perceelsgrenzen. Op twee weken tijd een landmeter laten komen om de zaak uit te klaren was geen optie en we wilden de kwestie liever niet op de spits drijven. Dus hebben we het project in de koelkast gestopt. We hadden die tegenkanting eerlijk gezegd niet verwacht. Al hebben we ons lesje nu wel geleerd. In het vervolg pakken we het anders aan.”