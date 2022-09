Natuurpunt De Torenvalk zoekt vrijwilligers

Concreet is de natuurvereniging op zoek naar mensen die (onder meer) vogels en insecten willen inventariseren, zwaluwnestkastjes en mestplankjes willen ophangen, torenvalk-nestbakken willen in elkaar knutselen of af en toe een zaterdag in de natuur willen werken. Iedereen in de ruime regio Tielt (Lichtervelde, Ardooie, Wingene, Ruiselede, Meulebeke, Oostrozebeke, Wielsbeke, Dentergem, Pittem of Tielt) kan zich aansluiten. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 9.45 uur en 12.30 uur in bezoekerscentrum De Baliekouter in Wakken.