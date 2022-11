Natuurpunt De Torenvalk wil 11.000 bomen planten op Dag van de Natuur

Onder andere in het Walbos in Kanegem, in de Meikensbossen in Dentergem, de Vagevuurbossen in Wingene en in de Poekebeekvallei in Ruiselede gaan nieuwe bomen de grond in. Natuurpunt kan alvast rekenen op helpende handen van OC Wingene, Mivalti, De Rinkel en de eigen jeugdafdeling, maar vrijwilligers blijven welkom. “Op de Dag van de Natuur werken we niet alleen aan natuur en landschap”, zegt Lieven Plettinck van De Torenvalk. “Het is ook een dag van warme soep, gedeelde boterhammen, koffie uit de thermos en een pintje om alles door te spoelen. Iedereen is welkom om te helpen.” Inschrijven voor een van de acties kan op www.detorenvalk.be/dvdn.