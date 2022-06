Natuurpunt De Torenvalk verdedigt stikstofakkoord: “Onze natuur kreunt al jaren onder te veel stikstof”

Het aantal verhalen in de media van veetelers die vrezen voor hun voortbestaan is legio. Dat is ook Natuurpunt De Torenvalk niet ontgaan. “In de media lazen we vooral eenzijdige reacties van landbouworganisaties”, zegt woordvoerder Eva Waeyaert. “Het akkoord is misschien niet perfect (enkele milieuverenigingen, waaronder Natuurpunt nationaal, willen dat de regels rond luchtwassers duidelijker worden en gaan bezwaar indienen, nvdr), maar het biedt in onze regio wel een eerste stap naar een oplossing. De stikstofuitstoot is te hoog en daar kreunt onze natuur onder. Het resulteert in een zichtbaar verlies van biodiversiteit, met bramen en brandnetels als de dominante ondergroei in onze bossen en te veel stikstofminnende grassen die onze bloemrijke graslanden overwoekeren.”

Protest wordt grimmiger

Met haar stikstofplan wil de Vlaamse regering de schadelijke uitstoot van stikstof terugdringen, zoals opgelegd door Europa. Alleen ligt de aanpak gevoelig, want bijna de helft van de uitstoot wordt veroorzaakt door de landbouw. Tegen 2025 moeten 41 landbouwbedrijven dicht. Dat roept veel protest op bij de Vlaamse boeren. Vorige maand nog maakten vertegenwoordigers van verschillende landbouworganisaties hun ongenoegen duidelijk aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bij haar bezoek aan Tielt. Eerder trok de agrovoedingsindustrie in Tielt ook al aan de alarmbel. Die vreest dat één op drie jobs zal sneuvelen. Vorig weekend nog deed biologische varkenskwekerij BioVar in Ruiselede zijn verhaal aan landbouwminister Jo Brouns (CD&V). Het protest wordt steeds grimmiger. Dinsdagavond protesteerden boeren in Merksplas zelfs met een opgehangen pop, met bord met daarop de tekst ‘Demir aan de strop’.

Ook biodiversiteit dankzij landbouw

De Torenvalk stipt verder aan dat de varkensstapel in de regio Tielt goed is voor 865.000 stuks, of bijna twintig procent van Vlaanderen. Voor het pluimvee gaat het volgens Natuurpunt om 4.000.000 stuks, of dertien procent van de Vlaamse stapel. “Hallucinant voor een beperkt grondgebied. Een sluipend probleem dat we al jaren aankaarten. Het nieuwe stikstofakkoord wil die veestapel tegen 2030 terugdringen met dertig procent. Zestig piekbelasters moeten tegen 2025 sluiten, maar tienduizenden bedrijven kunnen blijven werken. Voor getroffen landbouwers komen maatregelen. Dat vinden we ook belangrijk, want ook heel wat lokale biodiversiteit is te danken aan de landbouw, zoals de boerenzwaluw, de bijen, de torenvalk en de akkerbloemen.”

Volledig scherm De stikstofproblematiek in kaart. In West-en Oost-Vlaanderen is de situatie het slechtst. © VITO



Het openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord loopt nog tot vrijdag 17 juni. Reageren op of bezwaar aantekenen tegen het akkoord kan bij de dienst Omgeving in elke Vlaamse gemeente. De Torenvalk heeft een voorbeeldreactie klaar die te vinden is op hun website.

