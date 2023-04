Natuurpunt De Torenvalk trekt op ‘Snuit-stadssafari’

MIJN DORP. Het Schuifers­ka­pel­le van Patrick D’hont: “Heel wat Kapelle­naars die een nieuwe wind laten waaien door het dorp. En dat juich ik toe”

Al zijn voorouders groeiden er op en hij is zelfs familie van de man die achter de onafhankelijkheid van Schuiferskapelle in 1862 (!) zat. Samen met zijn vrouw Mieke runt hij sinds 2014 ‘t Een en ‘t Ander, een café/kruidenierszaak/B&B die uitgroeide tot het kloppend hart van het dorp. We gingen praten met architect op rust en oerkapellenaar Patrick D’hont (69) over zijn geliefde woonplaats.