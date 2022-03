Natuurpunt De Torenvalk denkt samen met asielzoekers na over herinrichting tuin

Met het project, dat kan rekenen op de subsidies van steunfonds Leader, wil De Torenvalk natuur inschakelen om het mentaal welzijn te verhogen. “Genieten van natuur verlaagt het stressniveau en dat positieve effect willen we met onze vrijwilligers voor iedereen beschikbaar maken”, zegt Eva Waeyaert van Natuurpunt. “Zo is de samenwerking met het OC in Wingene begonnen. Voor de bewoners, die in een onzekere situatie zitten, kan ontspannen in de natuur goed doen.”

Border ingezaaid

Zaterdag lieten vrijwilligers van De Torenvalk de bewoners van het opvangcentrum uitgebreid proeven van de natuur, ook letterlijk. Zo werd er kruidenthee gezet en konden de bewoners een stukje appeltaart proeven. Tegelijk werden er volksspelen gespeeld en werd de mening van de bewoners gevraagd over de tuin. “Zelf hebben we al een aantal ideeën, zoals een fruittuin en meer groene rustplekjes, maar hoe die vorm moeten krijgen laten we over aan de bewoners. Het was duidelijk van het begin dat ze graag meer bloemen willen in de omgeving. Samen met de bewoners zaaiden we al een vlinderborder in. Op basis van die eerste ontmoeting worden nu de volgende activiteiten van het project gepland.”