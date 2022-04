Na twee jaar uitstel organiseert ITTT eerste Tieltse Sprinttriatlon op 8 mei

Wingene Wingene gaat op zoek naar het ‘DNA van het dorp’ met wandelrou­te

Sinds begin deze week kan je in de dorpskern van Wingene vier grote infoborden spotten. Daarmee nodigt het gemeentebestuur inwoners uit om mee na te denken en hun mening te geven over de toekomst van de ruimte in de gemeente. Via een wandelroute kan je alle vier de borden bekijken.

1 april