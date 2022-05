Na twee jaar coronabeperkingen terug volwaardige zomeragenda voor ‘Tielt Zomert’

Allemaal hebben we de schoonheid van onze eigen achtertuin (her)ontdekt in 2020 en 2021. Ook de eigen stad herontdekten we. We gingen met de gezinsbubbel op speurtocht in Tielt en leerden verborgen hoekjes kennen. We vonden de extra ruimte op de terrassen leuk, we leerden dat digitaal vergaderen eigenlijk best wel efficiënt is en weten nu ook dat Marc van Ranst Tielt weet liggen. Daarmee hebben we het wel zo’n beetje gehad. Wij kijken alvast uit naar een eerste échte, volwaardige zomer vol bruisende activiteiten. Daar is in Tielt geen gebrek aan. Een overzichtje.

Knipse Feesten

‘De Knipse Feesten’, maandelijkse optredens op donderdagavond op de knip, starten op 9 juni. De dag nadien kan je terecht op de kermis in Schuiferskapelle. Leuk extraatje is dat de wielerwedstrijd de Elfstedenronde daar op zondag door het dorp passeert. Het weekend daarop, op 18 juni, zorgt de Orde van de Roncevalles opnieuw voor een rommelmarkt in de Kasteelstraat. Op 24, 25 en 26 juni kan je terecht op de Sint-Jozefsparochie voor een Vlaamse Kermis, terwijl er datzelfde weekend ook kermis is in Bloemendorp Kanegem.

Tieltse Feesten

Absoluut hoogtepunt blijft natuurlijk de Tieltse Europafeesten op 1, 2 en 3 juli. Tegenover de eerste affiche, die in maart 2020 net voor corona voorgesteld werd, is weinig veranderd. Wel opvallend is dat Metejoor een paar plaatsen hoger staat op de affiche. Toen de stad hem drie jaar geleden boekte, was hij nog niet zo’n grote naam als nu. Verder komt muziekfestival Dreef in de Patersdreef terug voor een vierde editie, kan je opnieuw heel wat muziek en animatie in de straten verwachten en is de braderie terug. Nog in juli op de agenda: een bevrijdingsfeest in Schuiferskapelle, het feest van de Vlaamse Gemeenschap en koers in Kapelle en Kanegem.

Comeback van Melkrock

Augustus belooft ook veel moois, want Melkrock op 14 augustus is terug van weggeweest. De affiche van het festival op de Watewy wordt binnenkort binnenkort bekendgemaakt. De week voordien is er kermis in Aarsele en tussen 12 en 15 augustus is er ook Stationskermis. De bijhorende rommelmarkt vindt plaats op 15 augustus en wordt aangevuld met de verkoop van bloemen, planten en bloembollen. Op 20 augustus is er de Storms’ harbour classic rally en op 28 augustus Aarsele Feest. Nog op 28 augustus is vrijetijdsbeurs Trotwaar terug van weggeweest.

Feestweekend in Kanegem en nieuwe editie van Tutti Tielt

Op 2, 3 en 4 september bundelen de lopers van de Snelle Sletsen en de fietsers van de Kurte Tieze onder de noemer ‘De Snelle Tieze’ opnieuw de krachten voor een driedaags feestweekend in Kanegem. Het weekend daarop staan de Kapelse dorpsfeesten op de agenda en op 10 september laten alle muziekverenigingen van zich horen met ‘Tutti Tielt’. Er is nog meer muziek in september, want de Accomusicband organiseert voor de negentiende keer een internationaal accordeonfestival.

