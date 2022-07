Na gedwongen sluiting van Tielts zwembad zitten watersportclubs in zak en as: “Ons voortbestaan staat op het spel”

Het Tieltse zwembad vertoont al langer gebreken, maar vorig jaar nog wees een studie uit dat het wellicht nog een jaar of vijf open zou kunnen blijven. Nog net tijd genoeg voor de stad om een nieuw zwembad te kunnen bouwen, al is daar al minstens twaalf jaar sprake van. Maar bij het recentste onderzoek van het beton van de zwembadkuip bleek dat de situatie veel erger is dan gedacht. “Er zijn boringen uitgevoerd in de wand aan de diepste kant van de kuip”, legt sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V) uit. “Daaruit blijkt dat het niet alleen om losstaande zwakke plekken gaat, maar dat er één grote, aaneensluitende plek zit in het beton. Als die wand instort, dan zitten we met een tsunami die de stabiliteit van het hele gebouw in het gedrang kan brengen. Sluiten was helaas de enige optie. De veiligheid primeert altijd.”