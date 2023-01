Muziekacademie blaast straks honderd kaarsjes uit: “We richten niet alleen de blik op het verleden, maar ook op de toekomst van de academies”

Wat in 1923 startte als de ‘Vrije Tieltsche Muziekschool’ met niet meer dan twintig leerlingen groeide in de voorbije eeuw uit tot een van de grotere muziekacademies van Vlaanderen, met liefst 1.300 leerlingen muziek en woord verspreid over tien vestigingsplaatsen in de ruime Tieltse regio. Het hele jaar door zal het jubileum gevierd worden, met minstens honderd verschillende activiteiten, al wordt het hoogtepunt de feestweek die opgebouwd wordt rond de jaarlijkse Dag van de Academies op 11 februari.

Belletje trek, feestmars en 20's party

“Openen doen we op zondag 5 februari met een lerarenconcert in Theater Malpertuis, helemaal in de stijl van de roaring twenties”, legt directeur Bart Snauwaert uit. “Op dinsdag en woensdag is er dan in de Europahal een toonmoment van onze laatstejaars en op donderdag is er een groots benefietconcert van de Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van niemand minder dan Dirk Brossé. Het absoluut hoogtepunt valt op zaterdag 11 februari. De hele voormiddag is er live elektronische muziek en kunst in de Europahal, terwijl leerlingen ‘belleke trek’ doen in de Tieltse straten en er spontaan mensen zullen verrassen. Om 11.30 uur is er dan een ceremonie op het Maczekplein, waarbij de Tieltse muziekverenigingen een speciaal voor het jubileum gecomponeerde feestmars zullen uitvoeren. De leerlingen van beide academies zullen tijdens de ceremonie honderd artistieke ‘eerste stenen’ overhandigen aan het stadsbestuur. In de namiddag zijn er doorlopend koffieconcerten in de Europahal, gevolgd door een feestconcert om 19 uur, met het kruim van de academie op het podium. Aansluitend is er een dansinitiatie en een 20's party.”