Musicalgezelschap Mathea klaar voor première van Doornroosje

Met ‘Doornroosje’ is Mathea al aan de vijfde productie toe, al dateert hun laatste wapenfeit ‘Annie’ wel al van in 2019. “Twee jaar geleden maakten we eigenlijk al de keuze om ‘Doornroosje’ op te voeren, maar toen kwam corona”, vertelt voorzitster Barbara Mattelin. “Ook in 2021 moest het stuk uitgesteld worden, maar dit jaar pikten we de draad weer op. We zijn er klaar voor.” Zoals gebruikelijk organiseerde Mathea open audities en straks staan er 24 spelers, 5 dansers en 14 muzikanten klaar om er een prachtige voorstelling van te maken. Achter de schermen zijn ook nog een costumier, decorgroep en rekwisiteurs actief. Tom Hoornaert is dirigent. De rollen van Doornroosje en tuinman Jonathan worden vertolkt door Charlotte Decoene en Ward Flamang, die ook in het echt een koppel zijn.