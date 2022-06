Mountainbikeclub 26/9INCH organiseert eerste begeleide rit voor kinderen

“We willen graag onze passie voor het mountainbiken delen”, aldus de Tieltse club. “Per slot van rekening heeft niet elke ouder de tijd, de zin of de ervaring om zijn of haar kind offroad te laten fietsen. We verzamelen zaterdag om 9.15 uur aan de zijkant van het gebouw van bpost in de Julius Hostelaan. Iedereen is welkom. Ervaring vragen we niet, wel een helm en een fiets met banden met profiel. Geschikte sportkledij en dunne handschoentjes zijn een aanrader.” Afhankelijk van de opkomst zullen de kinderen in verschillende groepen per leeftijd verdeeld worden en zal per leeftijd een geschikte mountainbikelus verkend worden. “Trap na trap bouwen we hun parcourskennis op met verschillende ondergronden en locaties. Tegen de middag zijn we terug bij de startplaats.”