Motorrijder (39) gewond bij ongeval tegen auto langs Zuiderring in Tielt

Het Weer Zware buien, soms met hagel, ook zon in Tielt vandaag

Het wordt vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog in Tielt. 's Middags stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vanavond is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 19 graden.