Moslimgemeenschap ontvangt schepencollege voor Iftar: “We blijven dromen van een eigen moskee”

Eind 2020 werd er een nieuwe vzw opgericht in Tielt, met de bedoeling om op termijn een nieuwe thuis te creëren voor de erg heterogene moslimgemeenschap in Tielt. Toen al liet oprichter Aziz Michmich verstaan dat hij droomde van een moskee. “Die droom is intussen toch al een stapje dichterbij", vertelt hij. “In juni vorig jaar namen we onze intrek in de showroom van een voormalige houthandel en sindsdien is de gemeenschap snel gegroeid. In het prille begin moest ik zelf gaan aankloppen bij de mensen, maar nu ons verhaal gekend is, vinden veel mensen vanzelf de weg. Ik schat dat we ondertussen zo’n 250 gezinnen aanspreken. Voorlopig huurt de vzw nog het gebouw, maar op termijn hopen we het te kunnen kopen, zodat de Tieltse moslims een vaste stek hebben voor de erediensten.”

Ook andere leden van de gemeenteraad en het stadsbestuur waren uitgenodigd.

De Tieltse moslims vonden vorige zomer onderdak in de Kasteelstraat

Samen delen

In die voormalige houthandel in de Kasteelstraat werd dinsdagavond voor het eerst een iftaravond georganiseerd, Iftar is de maaltijd die gedurende de ramadan door moslims genuttigd wordt na zonsondergang. Zowel buurtbewoners als het schepencollege waren uitgenodigd. “Net als bij jullie draait de maaltijd in de vastenperiode bij ons in de eerste plaats om samen delen”, aldus Aziz. “De ramadan is ruim halfweg en dat leek ons het ideale moment voor een gezamenlijke maaltijd. Alles is bijzonder goed verlopen en we waren vereerd met de aanwezigheid van de burgemeester en de schepenen. De burgemeester wist me zelfs te vertellen dat er in Tielt 95 verschillende nationaliteiten wonen. Dat verraste me, al hebben we binnen Ihsan ook al heel wat verschillende nationaliteiten. Maar we zijn allemaal mensen, niet?”

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze, die vorig zomer bij de opstart in de Kasteelstraat ook al eens kennis maakte met de gemeenschap, benadrukte dinsdagavond tijdens de maaltijd dat het belangrijk is dat er voor openheid gezorgd wordt, zodat het geen ‘wij of zij’, maar een ons-verhaal wordt.

Aziz Michmich droomt nog steeds van een vast plekje in eigen stad om de moslimgemeenschap te verenigen. Al is die droom al een flinke stap dichterbij gekomen.