Moeder 19-jarige verdachte van moord in Tielt getuigt: “Hij zei nog: ‘Je wilt niet weten wat voor erge dingen ik gedaan heb’”

Izegem / Tielt Zes gemeentes in Man­delstreek in toezichts­ge­bied na uitbraak vogelgriep in Waregem

28 april Er is een nieuwe besmetting van vogelgriep vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Waregem. Rond de besmetting is een beschermingsgebied van drie kilometer en een toezichtsgebied van tien kilometer afgebakend. Tielt, Meulebeke, Oostrozebeke, Dentergem, Ingelmunster en Izegem zitten in dat gebied en dus gelden enkele extra maatregelen voor mensen die pluimvee hebben.