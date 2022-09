MNM Start to DJ-winnaar Klaas speelde op Ibiza in voorprogramma Dimitri Vegas: “Met volle teugen genoten”

“Mijn set vond in de vooravond plaats en ik had niet meteen op veel volk gerekend, maar toch stond er makkelijk duizend man in de club”, vertelt de winnaar van MNM Start to DJ 2022. “En toen Dimitri Vegas zelf om 22 uur aan de beurt was ging het dak er af voor 5.000 man, al moest het beste toen nog komen. Nadien in de backstage gingen de stoelen aan de kant en draaide Vegas opnieuw een set. Het werd een feestje tot in de vroege uurtjes. Ik maakte zelfs een praatje met enkele van de grootste dj’s ter wereld. Fantastisch dat ik de kans kreeg om zoiets mee te maken. Het was een once-in-a-lifetime experience en heb van elk moment genoten.”