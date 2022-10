Mivalti opent eigen concept store in Kortrijkstraat: “Iedereen die een steentje bijdraagt, draagt bij aan een inclusievere, warmere samenleving”

TieltCentrum voor personen met een beperking Mivalti heeft een nieuwe satellietwinkel in het hart van de stad. In het voormalige winkelpand van lederwaren Romano is voortaan ‘Mivalti’s Corner’ te vinden. Nog meer dan in het vroegere Mivaltientje ligt de focus op ontmoeting. Niet alleen kan je er kunst uit het atelier van Mivalti vinden, je kunt er ook gewoon iets drinken of van een gebakje genieten. De gasten van Mivalti staan zelf in voor de bediening.

Van 2015 tot 2020 had Mivalti al een (klein) winkeltje waar spulletjes en ambachtelijke producten verkocht werden, maar doordat de eigenaar andere plannen had met het pand ging het Mivaltientje dicht. Toen al droomde de directie van een nieuwe, ruime stek waar het aanbod van ‘t Mivaltientje en dat van het kunstatelier gecombineerd zou kunnen worden. Dankzij het stadsbestuur, die het leegstaande pand naast ‘t Vijverhof ter beschikking stelt (het gebouw werd gekocht door de stad en zal op termijn plaats moeten ruimen voor het collegesiteproject) is die droom nu in vervulling gegaan.

Het interieur bestaat uit gerecycleerde meubeltjes, maar het resultaat mag gezien worden.

Upcycling

Stephanie Telleir wordt als winkelverantwoordelijke het gezicht van Mivalti’s Corner. “Het aanbod van het Mivaltientje en de Artotheek zijn hier samengebracht, maar de som is zoveel groter dan de delen. Heel bewust kozen we voor een gezellige concept store, waar onze gasten je met plezier aan tafel een potje koffie of een gebakje serveren, terwijl je tegelijk uitgebreid de kunst van Ateljee44, de vele mooie keramiek, de kaarsen en andere gepersonaliseerde producten van Mivalti kunt bewonderen. Nog belangrijk is dat we met circulair meubilair werken. Concreet zijn alle meubeltjes eigenlijk tweedehandsstukken die in het atelier een flinke opknapbeurt kregen. Alle meubels zijn dus te koop, ook de stoelen waar je op zit.”

‘Art Brut’

Ook kersvers directeur Jan Steel is trots op Mivalti’s Corner. “Ik ben erg fier dat we hier op een positieve manier kunnen tonen wat onze mensen kunnen, ondanks hun beperking. Wat verkocht wordt in de winkel mag zeker gezien worden. Sterker nog, de kunstwerken stralen een enorme authenticiteit en oprechte emoties uit. Het is ‘Art Brut’ pur sang, dat mijn inziens gerust in een kunstgalerij tentoongesteld mag worden. In de tweede plaats ben ik vooral blij dat we met Mivalti’s Corner een ontmoetingsplek hebben waar we de warmte van onze organisatie kunnen delen met iedereen.”

De keramiek en de kunst uit het atelier zijn zeker het bekijken waard.

“Er ligt hier een enorme kans om als organisatie iets speciaals te betekenen in het straatbeeld van de belangrijkste winkelstraat van Tielt”, aldus nog Steel. “Niet omdat het iets moet opbrengen, maar wel omdat we hiermee de eigenwaarde van alle betrokkenen verhogen. Iedereen die hier binnen stapt of hier een steentje aan bij draagt, draagt daarmee bij aan een inclusievere, warmere samenleving. We hopen van harte dat we ook na de ontwikkeling van de collegesite hier nog ergens een vast plaatsje krijgen.”

Begeleider, medewerkers en cliënten genoten samen van de officiële opening van Mivalti's Corner



Je kunt bij Mivalti's Corner ook gewoon gezellig iets drinken

Eric Librecht in maart 2019. Hij is zowat de officiële lintjesknipper van Mivalti. Toen mocht hij naar aanleiding van Wereld Down Syndroom Dag ook al een lintje doorknippen.

De opening van Mivalti's Corner in Tielt

