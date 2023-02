Minister Weyts (N-VA) trekt erkenning in van twee hondenkwekerijen uit Wervik en Tielt

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft de erkenningen van twee hobby hondenkwekerijen in Tielt en Wervik ingetrokken. Het gaat om Fenrir K9 in Wervik en Crowded House in Kanegem bij Tielt. Dat gebeurde na herhaalde inbreuken die werden vastgesteld. “De hygiëne was ondermaats in de verblijven en de dieren hadden niet de faciliteiten die ze nodig hebben”, zegt minister Weyts.

Beide hondenkwekerijen verliezen nu hun erkenning vanaf 15 april. “En dat voor minstens twee jaar”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “De inspectiedienst Dierenwelzijn en de politie hebben ter plaatse herhaaldelijk inbreuken vastgesteld. “Bij Crowded House in Tielt stelden we vast dat een groot aantal dieren zonder voldoende drinkwater zat, in een te kleine kooi werden gehouden en dat de hygiëne ondermaats was.” Bij Crowded House worden al jaren dobermanns en en dwergpinchers gekweekt. De hobbykwekerij werd in 1999 officieel erkend, in 2009 werd die erkenning verlengd.

Volledig scherm Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) BELGA PHOTO DIRK WAEM © BELGA

Bij inspecties in ‘Fenrir K9’ in Wervik bleken de verblijven zeer vuil te zijn, er hing eendoordringende geur en niet alle dieren hadden een droge ligplaats. “Beide kwekers kregen in het verleden al meermaals waarschuwingen en processen-verbaal, maar de problemen bleven aanslepen. We hebben geen eindeloos begrip voor dierenmishandelaars, en al zeker niet als het gaat om recidivisten”, besluit minister Weyts. “Als na meerdere waarschuwingen en processen-verbaal het dierenwelzijn niet verbetert, dan is dit het logische gevolg.”

Eerder liet de minister de erkenning van hobbykweker Puppy4life uit Kortemark ook al intrekken. “Misschien liet men dit soort praktijken vroeger blauw-blauw, maar we schenken in Vlaanderen steeds meer aandacht aan dierenwelzijn”, zegt Weyts. “Zeker als we zien dat mensen hardleers zijn, aarzelen we niet om kordaat in te grijpen. Wie niet horen wil, moet maar voelen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.