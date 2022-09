“Met wat geluk komen de eieren uit voor de ogen van de bezoekers”: struisvogelboerderij Schobbejaks Hoogte doet weer mee aan Open Bedrijvendag

AarseleStruisvogelkuikentjes geboren zien worden of in primeur eens proeven van een struisvogelkroketje? Dan moet je op Open Bedrijvendag bij Schobbejaks Hoogte in Aarsele zijn. Met duizend volwassen vogels en vijfduizend eieren per jaar is het familiebedrijf een van de grootste struisvogelboerderijen van Europa.

Schobbejaks Hoogte belooft een van dé trekpleisters te worden aanstaande zondag, want bezielers Bert Neirinck (60) en zijn echtgenote Christel Cauwelier doen maar om de vier jaar mee aan Open Bedrijvendag. Bij de vorige editie in 2018 kreeg de struisvogelboerderij achtduizend bezoekers over de vloer. “Het is de vijfde keer dat we meedoen, maar het vergt wel wat voorbereiding", zegt Bert. “Dit keer helpen 75 vrijwilligers alles mee in goede banen leiden. Op de Deinsesteenweg voorzien we extra parking, terwijl er tijdelijk ook eenrichtingsverkeer ingevoerd wordt.

Quote In april 2021 zijn Christel en ik verhuisd. De dag nadien trokken Guus en Jasmine hier in. De struisvo­gel­k­ro­ket­jes zijn hun idee, terwijl ze zelfs van plan zijn hier volgende zomer een zomerbar te openen, met zicht op de vogels Bert Neirinck

Proeven en kijken

Bezoekers kunnen op de boerderij een parcours (rondleidingen zijn om praktische redenen niet haalbaar) volgen waarbij ze alles te weten komen over de vogels en het bedrijf. “Voor de kinderen is er ook een spelletje en aan het einde van het parcours kan iedereen aanschuiven in een grote tent om te proeven van onze producten, met zicht op de vogels. We hebben struisvogelpannenkoeken, maar ook advocaat, paté en struisvogelbraadworst. Nieuw is dat we dankzij onze zoon Guus en zijn vriendin Jasmine ook struisvogelkroketjes aanbieden.”

Volledig scherm Op Schobbejaks Hoogte lopen duizend volwassen struisvogels rond. © Sam Vanacker

Vijftien eitjes

Een van de hoogtepunten worden ongetwijfeld de struisvogelkuikentjes. Met wat geluk kunnen bezoekers zelfs enkele kuikens zien geboren worden. “Normaal is het legseizoen nu afgelopen, maar speciaal voor Open Bedrijvendag hebben we vijftien bevruchte eieren apart gehouden. De broedmachine hebben we bewust anders ingesteld en normaal zullen de kuikens zich zondag een weg door de schaal van hun ei stampen. Zelfs na dertig jaar blijf ik dat een fantastisch zicht vinden.”

Volledig scherm Ee struisvogelkuiken stampt zich uit het ei © Schobbejaks Hoogte

Volledig scherm Het eerste struisvogelkuikentje van het jaar bij struisvogelboerderij Schobbejaks hoogte krijgt altijd een plaatsje op de sociale media van de boerderij. © Guus Neirinck

Zomerbar

Oudste zoon Guus Neirinck (32) is ondertussen langzaam, maar zeker de fakkel aan het overnemen van zijn vader. Hij woont sinds april op de boerderij. “In april 2021 zijn Christel en ik verhuisd naar een andere woning naast de boerderij”, gaat Bert verder. “De dag nadien trokken Guus en Yasmine, die tot voor kort samen in Gent woonden, hier in. Ze zijn erg enthousiast en hebben veel goede ideeën. De struisvogelkroketjes zijn hun idee, terwijl ze zelfs van plan zijn hier volgende zomer een zomerbar te openen, met zicht op de vogels. Een nieuwe generatie zal de familietraditie verderzetten. Daar ben ik best trots op.”

Quote Een nieuwe generatie zal de familietra­di­tie verderzet­ten en daar ben ik best trots op Bert Neirinck

Naast struisvogelbraadworst, struisvogelkroketjes en struisvogelpannenkoeken kunnen bezoekers zondag ook in een aparte tent aanschuiven voor een menuutje met struisvogelbiefstuk (45 euro) of een struisvogelstoofpotje (40 euro). Voor dat menu moet je wel vooraf een plaatsje reserveren op www.schobbejakshoogte.be. Iedereen is zondag welkom tussen 10 en 17 uur. Vooraf inschrijven voor een bezoekje hoeft niet.

Volledig scherm Guus Neirinck en zijn vader Bert bij een van de broedmachines. Met wat geluk kunnen bezoekers zondag kuikens geboren zien worden. © Schobbejaks Hoogte

Volledig scherm Terwijl Bert Neirinck en Christel Cauwelier poseren, kijken ook de struisvogels naar het vogeltje. © Sam Vanacker

