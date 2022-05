Menapische varkens smullen bierdraf van Brouwerij De Poes

Hoewel Menapii, gespecialiseerd in de kweek van het oeroude Menapische varkensras dat 2.000 jaar geleden al door de Romeinen gesmaakt werd en in 2017 weer tot leven werd gewekt, en Brouwerij De Poes op het eerste zicht twee verschillende bedrijven zijn, hebben ze een gemeenschappelijke insteek: het ambachtelijke. Dat ligt aan de basis van een nieuwe samenwerking. “De Menapische varkens krijgen voortaan een deel van de bierdraf, zijnde het restproduct van de bierbrouwerij, als voeder”, vertellen Bertjan Olivier van Menapii en Stijn David van Brouwerij De Poes. “De bierdraf is een hoogwaardig restafvalproduct dat boordevol vezels zit en eiwitrijk is, door deze eerste samenwerkingsstap ontstaat er een pakweg gesloten korte keten.” Brouwerij De Poes heeft reeds een smaakvolle samenwerking met een Tielts melkveebedrijf. “Gezien de stijgende productie van draf komt daar nu ook het menapische varken bij”, aldus Stijn. Bertjan spreekt over een ideale combinatie. “De pure kwaliteit van het Menapische varken is een terugkeer naar de pure kwaliteit van vlees. De dieren krijgen de tijd krijgen om te groeien en te rijpen. Neem daarbij een heerlijk oeroude ambachtelijk pint van de Poes en je hebt een perfect huwelijk.”