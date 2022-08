Melkrock neemt maatregelen tegen de hitte

“We zorgen voor extra parasols en er zullen ook ijsjes en vers, fris fruit te koop zijn op het festival. Bovendien zijn we aan het bekijken of we gratis water kunnen bieden aan de bezoekers”, aldus Rogge. Hij is samen met een schare vrijwilligers al de hele week bezig met de opbouw van het terrein. “Maar de grootste troef van Melkrock is de locatie. Op recreatiedomein De Watewy staan heel veel hoge bomen en die zorgen sowieso voor koelte, zeker als er ook nog eens een windje doorheen waait. Al laten we uiteraard liever niets aan het toeval over. Zo hebben we een extra tapkraan voorzien, terwijl we ook voor heel veel ijsblokjes zorgen.”