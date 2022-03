Meer vrouw op straat in Tielt: Van 1 naar 6 nieuwe straatnamen die verwijzen naar vrouwen

TieltHet is geleden van 2019 dat de campagne rond ‘Meer Vrouw op Straat’ liep, maar de oproep om voor meer vrouwelijke straatnamen in Vlaanderen te zorgen heeft z’n effect niet gemist. In Tielt komen er in één klap vijf nieuwe straatnamen bij die verwijzen naar een of meerdere vrouwen. “We hebben er zelfs nog in reserve voor een volgende gelegenheid”, zegt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt).

Tot op heden is welgeteld één straat in de hele stad naar een vrouw vernoemd, maar de Magdalena Huysstraat zal binnenkort niet meer alleen zijn. Al toen bekend werd dat de straat aan de nieuwe verkaveling op de plek van weverij Van Maele de Weverijstraat zou gaan heten, beloofde het stadsbestuur dat er bij een volgende gelegenheid naar vrouwen gezocht zou worden. Die belofte komt men nu na, door in overleg met Heemkundige Kring De Roede van Tielt en met de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid voor vijf Tieltse dames (en één oud-burgemeester) te kiezen.

Voor de nieuwe straten bij de uitbreiding van industrie noord wordt gekozen voor de Marie Strackstraat en de Burgemeester Vander Meulenstraat. In de nieuwe verkaveling van Dumobil aan de Bedevaartstraat komen dan weer De Dames Van Biervlietstraat, de Schepen Bertha Bruyneelstraat, de Zusters Passionistenstraat en de Petronella van Ryckeghemstraat. “Voor de naamgeving in de industriezone hebben we bewust voor ondernemers gekozen, terwijl we in de nieuwe verkaveling ook een link met de site behouden”, aldus cultuurschepen Grietje Goossens. “Alle nieuwe straatnaambordjes zullen trouwens ook voorzien worden van een kort woordje duiding.”

Schepen Bertha Bruyneel en brouwersvrouw Marie Strack

Heemkundige Kring De Roede van Tielt verschaft tekst en uitleg bij de namen. Bertha Bruyneel was de eerste vrouwelijke schepen van Tielt. De lerares verpleegkunde werd in oktober 1971 verkozen en was schepen van Sociale Zaken. Ze was medestichtster van Mivalti en zat ook in het bestuur van Sint-Jozef in Pittem. Marie Leocadie Strack was dan weer de laatste vrouwelijke brouwster van Tielt. Haar man Victor Van Besien stierf in 1868 op 38-jarige leeftijd, waarna de brouwersdochter en moeder van zes het roer van de brouwerij overnam.

Volledig scherm Schepen Bertha Bruyneel © Stadsarchief Tielt

De Heilige Familie van de zussen Van Biervliet

De dames Van Biervliet waren de vier zussen die samen aan de wieg stonden van de Heilige Familie en De Bron in Tielt. In 1829, net voor de Belgische onafhankelijkheid, stichtten ze een kostschool voor meisjes in Tielt. Vooral Melanie Van Biervliet, de jongste van de vier, bouwde de school steeds verder uit. Ze was hun tijd ver vooruit, want dankzij haar had Tielt in 1886 de eerste middelbare normaalschool voor meisjes in heel België. De vier ongetrouwde zussen stonden in Tielt bekend als de ‘damen’. Om het onderscheid met katholieke zusters te maken, koos de stad in de straatnaamgeving bewust voor ‘dames’ en niet voor zusters.

Volledig scherm De vier zussen Van Biervliet. Rechtsonder zien we Melanie © Stadsarchief Tielt

Het weeshuis van Petronella

Voor Petronella van Ryckeghem moeten we nog wat verder terug in de tijd. Zij stichtte samen met haar zussen Catharina en Rebecca in 1712 een weeshuis in de Kortrijkstraat, ongeveer ter hoogte van het Patersklooster. Het weeshuis overleefde de woelige achttiende en negentiende eeuw, tot de instelling in 1891 verhuisde. Het gebouw werd verkocht en verkaveld. In een van die kavels begon Franz Thiers in 1971 een apotheek.

Verder verwijst de Zusters Passionistinnenstraat naar het inmiddels gesloopte slotklooster, dat voor het eerst in 1904 in gebruik genomen werd. 109 jaar later, in 2013, verlieten de laatste zes zusters het klooster.. Tot slot krijgt ook oud-burgemeester Daniël Vander Meulen een straat. Hij werd op 23 februari 1969 op 35-jarige leeftijd aangesteld als burgemeester. Onder zijn leiding werden de Europafeesten uitgebouwd en komen er standbeelden op de Markt, terwijl hij ook aan de basis lag van de ontwikkeling van industriezone Galgenveld. Hij overleed in 1996.

