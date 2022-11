Medestichter van Europafeesten verliest strijd tegen corona: “Mijn vader kwam heel graag onder de mensen”

TieltTielt is een bekend gezicht kwijt. Albert Loosveldt, die destijds mee aan de wieg stond van de Europafeesten en ook een herenkledingzaak in de Kortrijkstraat runde, overleed op 16 november aan de gevolgen van corona in het Sint-Andriesziekenhuis. Hij werd 86.

Albert was een geboren en getogen Tieltenaar. Zijn ouders runden op de Markt confectiezaak De Beurs, op de plek waar tegenwoordig het crelan-kantoor gevestigd is. Ook Jeaninne Beirnaert, met wie hij in 1959 trouwde, was een onderneemster pur sang, want na haar huwelijk met Albert startte ze een eigen juwelierszaak op de Markt van Tielt, die later verhuisde naar de Kortrijkstraat. Albert, die ook al langer droomde van een eigen zaak, opende in 1982 naast die juwelierswinkel de L-B Men Shop, een winkel met herenkleding. Voordien werkte hij elf jaar als ontwerper bij het Tieltse bedrijf Seyntex. “Die iconische lange oranje regenjassen van de rijkswacht waren een ontwerp van mijn vader”, vertelt zijn dochter Charlotte Loosveldt.

Altijd piekfijn gekleed

Al houden zijn verdiensten daar niet op. Samen met Jozef Baert, Alfons Vermeersch, Jozef Tack en Albert Deseyn stond Albert Loosveldt in 1959 mee aan de wieg van de Tieltse Europafeesten, terwijl hij ook mee ‘Winkelcentrum Kortrijkstraat’ oprichtte. “Mijn vader was erg actief in het sociale leven in Tielt”, weet Charlotte. Ze is de zus van Bruno en Domien en nam in 2001 juwelierszaak Loosveldt-Beirnaert in de Kortrijkstraat over van haar moeder. Vandaag is de zaak nog steeds gevestigd op de plek waar haar ouders destijds winkel hielden. “Hij kwam heel graag onder de mensen. En hij vond het belangrijk om positief in het leven te staan. Hij hield van koken en van biljarten en kende bijna iedereen in Tielt. En telkens wanneer hij de deur uit ging, dan zorgde hij er altijd voor dat hij als een dozeke buiten kwam. Kleren maken de man was z’n motto.”

Albert overleed op 16 november in het Sint-Andriesziekenhuis aan de gevolgen van corona. “Mijn vader had gevoelige longen”, gaat Charlotte verder. “Veel mensen denken misschien dat corona verdwenen is, maar dat is het niet. Twee jaar is hij altijd heel erg voorzichtig geweest en bleef hij buiten schot van corona, maar helaas kreeg de ziekte hem alsnog te pakken.”

De uitvaart vindt plaats op woensdag 23 november in de aula van funerarium Viaene-Vinckier om 11 uur.

