Marthe is 22 op 2/2/22: “De laatste keer dat het allemaal tweetjes zijn”

“Het is al de derde keer dat ik een speciale verjaardag heb”, zegt Marthe. “In 2002 werd ik 2 op 2 februari en in 2020 werd ik 20.” Vandaag heeft haar verjaardag dus opnieuw een cijfermatig gouden randje. “Het is de laatste keer dat het allemaal tweetjes zijn”, zegt ze. “Ik bekijk het als een leuk extraatje. Ik krijg vaak reacties van mensen als ik mijn geboortedatum ergens moet opgeven. Al ben ik er zelf niet zodanig hard mee bezig. Ik zoek er niets speciaals achter of zo. Mijn moeder werkt als wiskundeleerkracht en heeft wel iets met cijfers. Zij is misschien nog trotser dan ik op mijn speciale datum.”

(Nog) geen feestje

Een groot feest voor Marthe zit er vandaag echter niet in. “Gisteren zat ik nog in quarantaine na een positieve coronatest. Vandaag mag ik uit terug quarantaine, maar op café of restaurant gaan zit er voorlopig niet in. Wel ga ik vandaag samen met mama en een van mijn jongere zussen een uitstapje maken. En vanavond geef ik dan terug training bij turnkring Atlas in Tielt. Een feestje zal voor later zijn.”