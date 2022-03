Mannen vrijgesproken voor dubbele verkrachting na avondje stappen

De slachtoffers, twee nichtjes van 17 en 18 jaar oud, gingen op 23 juni 2019 uit in discotheek Diedjies in Kuurne. In de loop van de nacht raakten ze met de beklaagden aan de praat. Ze vroegen uiteindelijk een lift naar de woning van één van hen in Oostrozebeke. Een vriend van Abdellatif K. (23) en Amine B. (20) voerde hen echter naar één van zijn appartementen in Tielt. In de auto zou K. al behoorlijk handtastelijk geweest zijn en in de flat gingen de handtastelijkheden volgens de slachtoffers verder.