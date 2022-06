Man riskeert 2 jaar cel voor inbraak in fietsenwinkel: “Ik had geld nodig voor m’n tandprothese”

De dertiger sloeg in de nacht van 14 op 15 februari toe in speciaalzaak Cool Electro Cycles langs de Kortrijkstraat in Tielt. “Hij had die dag twee elektrische fietsen zien staan in de winkel die op amper 800 meter van z'n deur was gelegen”, vertelde procureur Fauve Nowé. “Hij nam een wandelkruk mee om de deur te forceren en begaf zich via een weg zonder camera’s naar de winkel.” Eénmaal binnen nam T.S. twee elektrische fietsen mee en een fietshelm. Hij deed er volgens het parket alles aan om geen sporen na te laten. “De beklaagde probeerde z’n vingerafdrukken weg te vegen met z'n mouw en gooide onderweg z'n kleren weg in een vuilnisbak. Hij had er echter geen rekening mee gehouden dat er in de winkel ook bewakingscamera’s hingen.”