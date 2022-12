Man krijgt 18 maanden cel voor zware vechtpartij in drugsmilieu, tweede beklaagde vrijgesproken

Deinze Avondshop­ping bij Deinse handelaars

Versierde etalages en sfeervolle winterverlichting maken winkelen in Deinze tijdens de eindejaarsperiode extra leuk. Ideaal dus om op zoek te gaan naar het perfecte geschenk voor familie of vrienden. Op vrijdag 16 december is er bovendien een avondshopping tot 20.30 uur. Op zondagen 4, 11 en 18 december openen ook heel wat winkels de deuren. Meer info via www.deinzewinkelstad.com.

15 december