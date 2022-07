Man (43) die politie beschoot met pijl en boog krijgt vier jaar cel

Zeven inslagen

De politie kon de deur gelukkig net op tijd dichtgooien, waardoor ze ongedeerd bleven. De pijl boorde zich door de houten deur. V. bleef vervolgens in het rond schieten. In de deur naar de leefruimte werden maar liefst 7 inslagen aangetroffen. Na de schietpartij werden de speciale eenheden opgeroepen. De stationsbuurt werd hermetisch afgesloten. Jürgen V. gaf zich uiteindelijk pas na enkele uren over. Volgens het parket wilde de beklaagde doodgeschoten worden door de politie.

De verdediging weet de feiten aan het zware drankprobleem van de Tieltenaar. Volgens meester Maya Vanden Bogaerde was haar cliënt pas zes weken terug thuis na een psychiatrische opname van twee maanden. V. werd vervolgd voor poging tot moord, maar zijn advocate betwistte dat de man de feiten met voorbedachten rade pleegde én de intentie had om de agenten te doden. Volgens de rechtbank had V. echter moeten weten dat hij de slachtoffers kon doden door pijlen in hun richting te schieten. De voorbedachtheid werd niet weerhouden. De rechters stelden immers vast dat de gemoedstoestand van V. zo slecht was dat hij de feiten nooit weloverwogen kan gepland hebben.