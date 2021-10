Man (42) die politie beschoot met pijl en boog kampt met psychische problemen: “Hij herinnert zich niet veel meer”

V. kampt met een zwaar alcoholprobleem en zou ook al enige tijd psychische problemen hebben gehad. Vorige week dinsdag vertelde hij aan z'n maatschappelijk werkster dat hij zichzelf van het leven wilde beroven, waarop de vrouw de politie verwittigde. Bij hun aankomst aan de woning van de veertiger in de Stationsstraat in Tielt kregen ze aanvankelijk geen gehoor. Na een twintigtal minuten slaagden agenten er toch in het pand binnen te geraken. Toen ze de living wilden binnenstappen, daagde V. plots op. Hij richtte een boog op hen en schoot een pijl af in hun richting. De agenten konden nog net de deur dichtgooien, waardoor het projectiel in het hout terechtkwam.

Gewapende man die zich verschanste in woning in Tielt is overmeesterd

Nadat V. nog enkele pijlen in het rond had geschoten, besliste de politie om de speciale eenheden op te roepen. De stationsomgeving werd afgezet, terwijl V. zich verschanste in z’n woning. Pas uren later gaf de man zich over. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord en gewapende weerspannigheid. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagmorgen met een maand. “Mijn cliënt herinnert zich niet waarom hij de politie beschoten heeft”, zegt Maya Vanden Bogaerde, de advocate van Jurgen V. “Hij was weg in z'n hoofd door overmatig alcoholgebruik en is intussen overgebracht naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Gent, zodat hij de gepaste begeleiding kan krijgen.”