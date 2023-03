Mama’s van kinderen met beperking ontwikkelen nieuw inclusief belevingsspel: “Sommige pinguïns hebben een gebroken vleugel, horen niet of kunnen niet stappen”

Van polonaise met Jettie Pallettie tot avondje toneel: dit zijn onze weekend­tips voor het Meetjes­land en Deinze

De weerkundige lente is officieel gestart, en dat kan je dit weekend in het Meetjesland en Deinze vieren met enkele leuke uitjes. Een après-skifeest in Maldegem, shoppen in Deinze of de start van een muzikaal feestjaar in Kaprijke? Wij zetten onze tips voor het weekend van 4 en 5 maart op een rijtje.