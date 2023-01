Lions Club vergast 440 mensen die het moeilijk hebben op nieuwjaarsmaaltijd: “Voor velen het feest van het jaar”

‘We serve!’ is de leuze van Lions Club International en dat is precies wat de Tieltse afdeling zaterdag deed. “Het is door corona ondertussen twee jaar geleden dat we onze nieuwjaarsmaaltijd konden organiseren”, vertelt voorzitter Kristoff Deroo. “Wij tekenen voor de organisatie, terwijl de OCMW’s van Tielt en de omringende gemeenten, De Rinkel, De Doorgang, Familiehulp, Mivalti, de Sociale Dienst St-Andriesziekenhuis en De Luifel de gasten uitnodigden.” “Dit jaar schreven 440 mensen zich in”, pikt Christian Dedeurwaerder in. “Zij krijgen in ruil voor één euro per persoon niet alleen een volledige maaltijd, van aperitief tot dessert, maar er is ook kinderanimatie voorzien, een dj en iedereen gaat, dankzij onze sponsors, naar huis met een geschenkenpakket dat dit jaar onder andere een glazenset en handdoeken bevat. Ook voor alle kinderen is er een cadeau.”