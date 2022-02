Lieselotte zat in de zetel met haar zoontje toen het dak wegwaaide: “We hoorden een enorme knal. Daarna werd het donker”

Tielt Themadag rond mentale gezondheid voor leerlingen in Regina Pacis: “Psychische weerbaar­heid versterken”

In Handelsinstituut Regina Pacis in Tielt stond maandag 14 februari niet in het teken van de liefde, maar draaide alles rond geestelijke gezondheid. In de plaats van lessen waren er de hele dag verschillende workshops en activiteiten. “Zeker in deze coronatijden met afstandsleren en verminderde sociale contacten lijkt dit thema ons meer dan ooit actueel”

15 februari